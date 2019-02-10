С начала года на пожарах погибли более 300 человек, - ГСЧС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Только с начала 2019 пожары унесли жизни уже более 300 граждан, еще 171 - получили травмы различной степени тяжести", - сказано в нем.

Спасатели отмечают, что чаще всего во время отопительного сезона пожара в жилом секторе возникают в результате неосторожного обращения с печным отоплением, из-за неисправных бытовых приборов и перегрузки электросети. Поэтому призывают граждан соблюдать правила безопасности в быту для того, чтобы не стать частью неутешительной статистики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала 2019 года на водоемах Украины погибли 30 человек, - ГСЧС