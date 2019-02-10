Представителей ПЦУ не пустили в "русский" монастырь на Афоне, - греческие СМИ

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, об этом пишет грецкое издание Romfea.

"Паломничество на гору Афон по благословению Вселенского Патриарха и Святого Общества в эти дни совершает митрополит Одесский Павел с новой Церкви Украины. Сегодня, в субботу, 9 февраля, митрополит Павел хотел посетить Свято-Пантелеймоновский монастырь (русский)", - отмечает издание. Согласно информации, "когда митрополит прибыл в монастырь Святого Пантелеймона, братство сообщило ему, что у него нет благословения для поклонения". "Затем настоятель монастыря приказал закрыть ворота монастыря для представителей новой украинской церкви", - говорится в сообщении.

Кроме того, настоятель пояснил высокопреосвященству и членам сопровождения, что "монастырь не признает их, также не планирует признавать их в будущем". Ранее сообщалось, что спецслужбы РФ предлагают $2 тысячи за поджог храмов бывшей УПЦ МП. На сегодняшний день в Православную церковь Украины уже перешли более 200 приходов бывшей Украинской православной церкви Московского патриархата.

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