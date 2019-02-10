Разрушение Керченского моста может привести к замелению, а фрагменты перекроют судоходство, - Тука

Об этом заявил в эфире ObozTV заместитель министра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука, комментируя возможность разрушения конструкций моста, передает Цензор.НЕТ.

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"Я не могу позитивно воспринимать факт оккупации, но я понимаю, какой вред всем нам нанесет процесс разрушения этого сооружения", - заявил Тука.

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"Фрагменты Керченского моста, во-первых, могут перекрыть судоходство в Керченском проливе, что фактически заблокирует сообщение между Азовским и Черным морем. Во-вторых, это существенно изменит течение в Керченском проливе, что может вызвать такие последствия как замеление", - подчеркнул замминистра.

Как отметил чиновник, это может привести к очень негативным экологическим последствиям как для Азовского, так и для Черного морей.

По словам Туки, он не является "человеком, который хлопает в ладоши, ожидая, когда это сооружение рухнет". Однако то, что такие угрозы существуют - "абсолютный факт", добавил замминистра.

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