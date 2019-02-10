Без оружия и химических веществ, - в МВД призывают не брать на массовые мероприятия то, на что обязана реагировать полиция

Такое мнение высказал во время брифинга директор департамента коммуникации МВД Артем Шевченко, передает Цензор.НЕТ.

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По его словам, просто находиться не запрещено никому, но не применять силу, врываться в двери.

"Мы как Министерство внутренних дел призываем на все мероприятия приходить без оружия, даже если оно легально и зарегистрировано, без предметов, которые могут быть использованы как оружие (это касается ножей, даже если они не являются холодным оружием), без других предметов, даже разрешенных к обращению (это касается газовых баллончиков для самозащиты). Все это может быть использовано как оружие. И без всех остальных химических веществ, начиная от "зеленки" и заканчивая кислотами. Все это на массовых мероприятиях - и тенденция нам это показывает - может быть использовано как оружие и уже используется", - отметил Шевченко.

По его словам в министерстве 10 февраля прошло совещание, на котором заслушали информацию о событиях, подобных вчерашним киевским, которые произошли по всей Украине за последнюю неделю.

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"Констатировано, что идет тенденция на эскалацию определенных акций во время избирательных мероприятий (встречи кандидата с избирателями в разных форматах). Все чаще используются запрещенные предметы с провокативной целью, но это может нанести вред участникам этих акций. Дымовые шашки в Белой Церкви - раз, бриллиантовый зеленый раствор в Бердянске еще на позапрошлой неделе, изъятие в Новомосковске 10 литров бриллиантового зеленого раствора позавчера и вчерашние события. Если бы а все эти мероприятия люди приходили без этих растворов, без газовых баллончиков, без ножичков, без пистолетов - травматических, пневматических, даже игрушечных… Полиция обязана реагировать на угрозы. Ежедневно поступают тысячи вызовов. Полиция должна реагировать на каждый", - сообщил Шевченко.

"Мы призываем всех участников таких акций - политических, пиар, троллинг политиков - не брать с собой никаких предметов, даже разрешенных законодательно, от камушка до травматического пистолета. Все это будет превентивно изыматься. Да, потом, если нужно, полиция вернет это", - подчеркнул представитель МВД.

Он отметил, что есть целый ряд страшных примеров, когда под прикрытием дымовых шашек летит боевая граната, в частности, 31 августа 2015 года, когда во время столкновений сотрудников правоохранительных органов и сторонников радикально-националистических движений перед зданием ВР были жертвы.

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Напомним, 9 февраля на митинге Юлии Тимошенко на Контрактовой площади перед акцией "Хто замовив Катю Гандзюк?" полиция задержала нескольких активистов С14.

По версии активистов, полиция сначала помешала их участию в акции "Хто замовив Катю Гандзюк?" во время митинга, а затем избила и задержала возле Подольского РОВД в Киеве.

По версии Нацполиции, после того, как всех доставленных отпустили, им на помощь прибыла группа поддержки, которая устроила потасовку и применила газовые баллончики к правоохранителям.

В результате происшествия троих полицейских врачи "скорой" доставили в больницу.

Следователи начали три уголовных производства по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 341 (Захват государственных зданий) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщила пресс-секретарь Генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган, против сотрудников полиции, проводивших задержание молодых людей возле управления Нацполиции на Подоле, открыто уголовное производство.

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