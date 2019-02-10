Посол Украины в Канаде Шевченко заявил, что не продавал свою землю в оккупированном Крыму

Об этом он написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

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"По моему участку в Крыму. Это моя официально задекларированная собственность. Никаких документов по российским законам я, конечно, не подписывал. Есть версии о фальсификации и мошенничестве. Будем ждать выводы следствия", - сообщил Шевченко.

Он уточнил, что 10 лет назад вместе со своим отцом купил участок в километре от моря в Сакском районе Крыма. По его словам, до 2014 года он успел посадить там несколько деревьев и "все".

"У меня есть земля в украинском Крыму. Крыма российского для меня не существует. Так же, как и любых фиговых (или фейковых) документов от оккупационной власти. С вопросами собственность буду разбираться после освобождения Крыма и Донбасса от оккупации", - добавил дипломат.

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Как сообщает издание Крым.Реалии, ранее бывший первый заместитель главы Администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что суд в Киеве якобы обязал Прокуратуру АРК начать расследование в отношении посла Украины в Канаде Шевченко из-за "владения и распоряжения землей в оккупированном Крыму и оплате за нее налогов в российский бюджет".

В ответ посол Украины в Канаде заявил, что против него и его команды Портнов развернул "юридическую войну" из-за того, что "Канада остается единственной страной, которая сохраняет санкции против Портнова, которого подозревают в причастности к преступлениям при Януковиче".

В декларации посла Шевченко за 2017 год указан земельный участок площадью 20 тыс. кв. м в селе Уютное Сакского района АРК. Так указано, что дипломату принадлежит 100% собственности участка.

Крым.Реалии обратились за комментарием в Прокуратуру АРК по поводу заявления Портнова о "расследовании в отношении посла".

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