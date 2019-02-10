Крищенко: Я дал команду спецподразделению разблокировать райуправление на Подоле, поскольку был риск захвата огнестрельного оружия

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Крищенко сообщил сегодня на брифинге по вчерашним событиям на Подоле.

Он рассказал, что к районному управлению полиции Киева на Подоле пришли около 30 человек, "которые под видом того, что у предварительно задержанных забрали вещи, хотя они были изъяты согласно закону, пытались зайти в районное управление, осуществив попытку штурма".





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"Мне не понятна такая мотивация, потому что полиция довольно часто при поверхностных осмотрах изымает на массовых мероприятиях вещи и доставляет людей, которые могут совершить правонарушение… Вещи изучаются, а потом возвращаются, согласно закону. Но, пользуясь этим мотивом, 30 человек пытались зайти внутрь районного управления, заблокировали работу районного управления, повредили имущество. Учитывая, что в управлении находится огнестрельное оружие, достаточно большое количество, там несут службу полицейские, захват районного управления может привести к тяжким последствиям. Мной была дана команда специальному подразделению на разблокирование работы райуправления и задержание лиц, которые осуществляют незаконные действия", – продолжил Крищенко.

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По его словам, задержали 14 человек.



"С ними проводили необходимые следственные действия, у них были изъяты травматический пистолет, несколько газовых баллончиков, ножи… Еще раз подчеркну: действия спецподразделения я направил для разблокирования работы районного управления, прекращения захвата с возможными тяжелыми последствиями, в том числе завладения огнестрельным оружием в центре города Киев", – сказал Крищенко.

Напомним, 9 февраля на митинге Юлии Тимошенко на Контрактовой площади перед акцией "Хто замовив Катю Гандзюк?" полиция задержала нескольких активистов С14.

По версии активистов, полиция сначала помешала их участию в акции "Хто замовив Катю Гандзюк?" во время митинга, а затем избила и задержала возле Подольского РОВД в Киеве.

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По версии Нацполиции, после того, как всех доставленных отпустили, им на помощь прибыла группа поддержки, которая устроила потасовку и применила газовые баллончики к правоохранителям.

В результате происшествия троих полицейских врачи "скорой" доставили в больницу.

Следователи начали три уголовных производства по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 341 (Захват государственных зданий) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

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Как сообщила пресс-секретарь Генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган, против сотрудников полиции, проводивших задержание молодых людей возле управления Нацполиции на Подоле, открыто уголовное производство.