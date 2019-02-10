Следствие даст оценку и действий полицейских, и попытки захвата помещения райотдела, - Луценко

"Вчера сразу после первых сообщений в соцсетях ГПУ возбудила производство о превышении полномочий работниками столичной полиции. Следователи ГБР должны дать оценку насилия в отношении участников контрпикета и дальнейших действий полицейских под райотделом", - цитирует Цензор.НЕТ заявление Юрия Луценко, опубликованное на Facebook.

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Он сообщил, что также принципиально будет дана оценка попытке захвата помещения РО Нацполиции.

"Украина нуждается в силе права, а не праве силы. Извинения руководства Нацполиции перед обществом были правильными и своевременными", - отметил Луценко.

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Напомним, 9 февраля на митинге Юлии Тимошенко на Контрактовой площади перед акцией "Хто замовив Катю Гандзюк?" полиция задержала нескольких активистов С14.

По версии активистов, полиция сначала помешала их участию в акции "Хто замовив Катю Гандзюк?" во время митинга, а затем избила и задержала возле Подольского РОВД в Киеве.

По версии Нацполиции, после того, как всех доставленных отпустили, им на помощь прибыла группа поддержки, которая устроила потасовку и применила газовые баллончики к правоохранителям.

В результате происшествия троих полицейских врачи "скорой" доставили в больницу.

Следователи начали три уголовных производства по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 341 (Захват государственных зданий) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщила пресс-секретарь Генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган, против сотрудников полиции, проводивших задержание молодых людей возле управления Нацполиции на Подоле, открыто уголовное производство.

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