Мы договорились с начальником управления о возвращении вещей активистов, спустились из кабинета, и в это время всех уже положили лицом вниз, - Маси Найем

Об этом он сообщил Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Штурм подольского РОВД. ВИДЕО Нацполиции

"Я зашел в фойе и увидел, что ребят выпустили и в этот момент они начали кричать: "Верните украденное". Во время того, когда говорили с полицией, кто-то начал кричать и качать толпу. Я не могу говорить, кто - я не был впереди, сзади стоял. Начались эти сдвиги в сторону того, чтобы пройти внутрь. С той стороны тоже начались, соответственно, оры, крики и, насколько я видел, несильные удары, толкания, скорее", - уведомил Найем.

Увидев, как развивается ситуация, он попросил участников пропустить его вперед.

"Я подошел вперед, к полиции, показал удостоверение адвоката и сказал: "Можно я зайду к начальнику, переговорю, чтобы снять конфликт, оно назревает и надо остановить". Меня пропустили к полиции. Мы с ребятами договорились, что все будет спокойно и ребята в тот момент успокоились полностью. Мы поднялись с начальником полиции вверх. Мы договорились до того, что сейчас вернут вещи, спустились и в это время всех уже положили лицом вниз", - сообщил адвокат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Крищенко: Я дал команду спецподразделению разблокировать райуправление на Подоле, поскольку был риск захвата огнестрельного оружия

Напомним, 9 февраля на митинге Юлии Тимошенко на Контрактовой площади перед акцией "Хто замовив Катю Гандзюк?" полиция задержала нескольких активистов С14.

По версии активистов, полиция сначала помешала их участию в акции "Хто замовив Катю Гандзюк?" во время митинга, а затем избила и задержала возле Подольского РОВД в Киеве.

По версии Нацполиции, после того, как всех доставленных отпустили, им на помощь прибыла группа поддержки, которая устроила потасовку и применила газовые баллончики к правоохранителям.

В результате происшествия троих полицейских врачи "скорой" доставили в больницу.

Следователи начали три уголовных производства по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 341 (Захват государственных зданий) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Также читайте: Луценко о событиях возле РОВД на Подоле: Уже знаем, кто бил лежащего человека ногами и кричал о Бандере, готовим подозрение

Как сообщила пресс-секретарь Генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган, против сотрудников полиции, проводивших задержание молодых людей возле управления Нацполиции на Подоле, открыто уголовное производство.