Пожилой мужчина умер 7 февраля на блокпосту наемников РФ в селе Кременец, - пресс-центр ОС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

8 февраля СММ ОБСЕ узнали от врача о том, что накануне, после полудня 7 февраля, он пытался провести реанимационные мероприятия для пожилого мужчины (в возрасте 70 или более лет) на блокпосту на автодороге H15 неподалеку от комбината "Каргилл" в населенном пункте Кременец (к юго западу от Донецка). К сожалению, спасти жизнь мужчине не удалось. Очевидно, он пытался попасть на подконтрольную власти Украины территорию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 68-летний мужчина умер в пункте пропуска в Станице Луганской, - ОБСЕ

В Донецке сотрудники морга рассказали международным наблюдателям, что 7 февраля к ним доставили тело умершего старика и добавили, что смерть наступила по естественным причинам.

Украинская сторона СЦКК заявляет, что искусственное создание длинных очередей, неорганизованность и нервная обстановка в работе блокпостов в холодное время года со стороны российско-оккупационных войск в который раз подвергает опасности мирное население, притом, что среди тех, кто ожидает перехода, преимущественно пожилые люди. Они направляются, как правило, за пенсиями и социальными выплатами.

Также читайте: За прошлый год более 50 человек скончались при пересечении КПВВ на Донбассе, - УКГВ ООН

Украинская сторона СЦКК в очередной раз предостерегает оккупационную администрацию и вооруженные формирования РФ от пренебрежения нормами международного гуманитарного права по обеспечению благоприятных условий для здоровья и жизни гражданского населения.