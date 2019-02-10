Наемники РФ трижды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, в т.ч. с применением минометов у Гнутово, потерь нет, - пресс-центр ОС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли позиции украинских войск вблизи села Гнутово - из минометов калибра 82 мм; вблизи города Красногоровка - из стрелкового оружия.
В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял наших защитников из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи населенного пункта Светлодарск.
Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.
Подразделения обороняющихся в ответ подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств. Потери противника уточняются.