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10.02.19 18:41

Наемники РФ трижды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, в т.ч. с применением минометов у Гнутово, потерь нет, - пресс-центр ОС

В течение текущих суток, в период с 00.00 до 18.00, противник трижды обстрелял позиции украинских войск на Донбассе, в том числе один раз с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

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Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли позиции украинских войск вблизи села Гнутово - из минометов калибра 82 мм; вблизи города Красногоровка - из стрелкового оружия.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял наших защитников из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи населенного пункта Светлодарск.

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Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Подразделения обороняющихся в ответ подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств. Потери противника уточняются.

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