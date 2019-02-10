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10.02.19 19:17

Зафиксированы новые случаи недопуска наблюдателей ОБСЕ в контролируемые наемниками РФ районы Донбасса, - СЦКК

На Донбассе зафиксированы новые случаи запрета наблюдателям СММ ОБСЕ со стороны наемников РФ проводить мониторинг и попадать на контролируемые ими объекты и территории.

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Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение украинской стороны СЦКК.

Так, утром 9 февраля патруль СММ ОБСЕ пересек КПВВ "Гнутово" для мониторинга районов на временно оккупированной территории Украины. Однако уже в 12.45 международные наблюдатели вернулись обратно. Они сообщили, что вооруженные наемники российско-оккупационных войск, без объяснения причин, отказали членам патруля Миссии в допуске на временно оккупированную территорию и в проезде через блокпост в западном направлении возле Зайченко для изучения обстановки в районах возле Пикуз и Саханки.

Кроме того, по данным ежедневного отчета СММ ОБСЕ, опубликованном 09.02.19, зафиксированы другие ограничения свободы передвижения, запрет доступа и препятствование в выполнении мандата Миссии.

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На блокпостах вблизи Верхнешироковского (северо-восточнее Мариуполя) и у Горловки (северо-восточнее Донецка) вооруженные оккупанты отказали патрулям Миссии в проезде, ссылаясь на необходимость получения предварительного разрешения от их командиров.

Также наблюдателям Миссии было разрешен проезд через контрольно-пропускной пункт вблизи Старомихайловки, расположенной во временно неподконтрольном властям Украины западном районе Донецкой области, только при условии их сопровождения автомобилем наемников вооруженных формирований Российской Федерации во время патрулирования СММ в этом населенном пункте.

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Украинская сторона СЦКК считает недопустимыми провокационные действия российско-оккупационных войск по отношению к легитимной деятельности патрулей СММ ОБСЕ.

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