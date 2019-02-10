Требуем от Тимошенко собрать голоса и снять Мангера с должности главы Херсонского облсовета, от Порошенко - уволить Гордеева с должности главы Херсонской ОГА, - активисты

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщество в Фейсбук "Хто замовив Катю Гандзюк?".

Как говорится в сообщении, все публичные акции, которые проводились в последнее время, были направлены на то, чтобы "добиться политической ответственности вероятных заказчиков жестокой расправы над Екатериной, которые скрываются в рядах БЮТ и БПП"

Так, на политических митингах в поддержку Тимошенко активисты требовали лишить власти ее партийца Владислава Мангера, председателя Херсонского облсовета. Соответствующие акции прошли в Умани, Жашкове, Белой Церкви и Киеве. В БЮТ отреагировали и исключили Мангера из партии, а также рекомендовали ему самостоятельно сложить полномочия председателя областного совета Херсонской области.

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"У президента продолжают делать вид, что вопросы о заказчиках убийства Гандзюк не касаются ни его, ни его политической силы, ни назначенных им губернаторов, ни руководства его силовых ведомств. В АП тема замученной Гандзюк - табу, особенно накануне выборов, где надо демонстрировать сплошную победу и командное единство", - пишут активисты.

Они намерены продолжить требовать от БЮТ и БПП отстранить своих представителей Мангера и Гордеева от руководства Херсонской областью.

От Тимошенко и БЮТ активисты требуют сбора голосов в Херсонском облосовете для снятия Мангера с должности председателя либо лично убедить сложить полномочия.

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От Порошенко активисты требуют освободить от должности председателя Херсонской областной государственной администрации Андрея Гордеева и дать голоса фракции БПП в Херсонском облсовете для совместного с БЮТ голосования за отставку Мангера.

"Потому что мы имеем такое право. И будем им пользоваться. И все равно достигнем своей цели. Все заказчики убийства Екатерины Гандзюк должны быть наказаны. Мы продолжим задавать вам эти вопросы пока не увидим конкретных действий, заявлений и обещаний уже недостаточно", - говорится в обращении.

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Напоминаем, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнил нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко, подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Верховная Рада 6 ноября утвердила создание Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.

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Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин. Луценко отметил, что Левин, по версии следствия, является ключевой фигурой в совершении преступления. Что касается заказчика убийства, генпрокурор сообщил, что версий у следствия много, и большинство из них сводится к конкретным лицам, однако назвать фамилии он пообещал лишь тогда, когда будет объявлено и подготовлено подозрение.

Отец Катерины Гандзюк Виктор Гандзюк заявил, что глава Херсонского облсовета Владислав Мангер и глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев тесно сотрудничают с подозреваемым в организации убийства криминальным авторитетом Левиным.

В ответ на это Мангер заявил, что "использовать убитых горем людей в политической борьбе – это верх цинизма".







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