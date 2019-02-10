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10.02.19 21:48

Вчера в зоне ООС после обстрела пропал без вести боец 128-й ОГШБр, не исключается контузия и плен

В районе проведения операции Объединенных сил 9 февраля после получения контузии пропал без вести военнослужащий 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ.

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Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Facebook 128-й ОГШБр "Закарпатский легион".

"Вчера во время обстрела противником взводного опорного пункта один наш военнослужащий получил ранение и был эвакуирован для оказания медицинской помощи. Еще один военнослужащий, вероятно, из-за полученной контузии, потерял ориентировку на местности и покинул наблюдательный пост в направлении вражеских позиций", - говорится в сообщении.

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Не исключается, что боец мог попасть в плен боевиков.

 "Поиски нашего побратима всеми доступными в условиях текущей ситуации средствами и методами продолжаются", - заявили в бригаде.

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Вчера в зоне ООС после обстрела пропал без вести боец 128-й ОГШБр, не исключается контузия и плен 01

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