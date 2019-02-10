Вчера в зоне ООС после обстрела пропал без вести боец 128-й ОГШБр, не исключается контузия и плен

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Facebook 128-й ОГШБр "Закарпатский легион".
"Вчера во время обстрела противником взводного опорного пункта один наш военнослужащий получил ранение и был эвакуирован для оказания медицинской помощи. Еще один военнослужащий, вероятно, из-за полученной контузии, потерял ориентировку на местности и покинул наблюдательный пост в направлении вражеских позиций", - говорится в сообщении.
Не исключается, что боец мог попасть в плен боевиков.
"Поиски нашего побратима всеми доступными в условиях текущей ситуации средствами и методами продолжаются", - заявили в бригаде.