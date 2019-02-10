Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
10.02.19 22:15

В Краматорске почтили память 17 погибших во время обстрела террористами города из РСЗО "Смерч" 10 февраля 2015 года. ФОТО

Сегодня, 10 февраля, в Краматорске в Сквере героев почтили память жертв ракетного обстрела со стороны наемников РФ в 2015 г.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

В Краматорске почтили память 17 погибших во время обстрела террористами города из РСЗО Смерч 10 февраля 2015 года 01

Напомним, 10 февраля 2015 г., когда Краматорск уже был под контролем Вооруженных Сил Украины, а его жители постепенно возвращались к мирной жизни, город был обстрелян боевиками из РСЗО "Смерч". В результате обстрела погибли 17 человек, и 64 (среди которых 5 детей) получили ранения. Среди погибших и раненых были как военнослужащие, так и гражданские жители города.

В Краматорске почтили память 17 погибших во время обстрела террористами города из РСЗО Смерч 10 февраля 2015 года 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Те четыре гроба и 80-летний дедушка, который хоронил всю свою семью, не прощу никогда", - волонтер Однорог об обстреле Мариуполя наемниками РФ 24 января 2015 года. ФОТОрепортаж

В Краматорске почтили память 17 погибших во время обстрела террористами города из РСЗО Смерч 10 февраля 2015 года 03

Сегодня в 12.00 в Краматорске была объявлена ​​общегородская минута молчания по жертвам теракта. Кроме того, в знак скорби по погибшим в Краматорске был приспущен Государственный Флаг Украины на административных зданиях органов местного самоуправления.

В Краматорске почтили память 17 погибших во время обстрела террористами города из РСЗО Смерч 10 февраля 2015 года 04

Смотрите: Минобороны назвало 16 января "днем памяти киборгов". ВИДЕО

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100