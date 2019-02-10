В Краматорске почтили память 17 погибших во время обстрела террористами города из РСЗО "Смерч" 10 февраля 2015 года. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Напомним, 10 февраля 2015 г., когда Краматорск уже был под контролем Вооруженных Сил Украины, а его жители постепенно возвращались к мирной жизни, город был обстрелян боевиками из РСЗО "Смерч". В результате обстрела погибли 17 человек, и 64 (среди которых 5 детей) получили ранения. Среди погибших и раненых были как военнослужащие, так и гражданские жители города.

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Сегодня в 12.00 в Краматорске была объявлена ​​общегородская минута молчания по жертвам теракта. Кроме того, в знак скорби по погибшим в Краматорске был приспущен Государственный Флаг Украины на административных зданиях органов местного самоуправления.

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