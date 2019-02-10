В Болгарии требовали отставки президента Радева из-за его пророссийской позиции

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
В частности, участники акции протеста требовали отставки Радева за его позицию по Венесуэле и пророссийскую направленность президентской политики.
По словам манифестантов, акция была организована через социальные сети. Пока никто из болгарских политиков не взял на себя ответственность за организацию акции.
Ранее президент Болгарии Радев призвал правительство воздержаться от поддержки какой-либо из сторон конфликта в Венесуэле, заявив, что для мирного урегулирования конфликта необходим диалог между властью и оппозицией.
Правительство Болгарии, со своей стороны, признало Хуана Гуайдо временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы.