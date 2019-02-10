Польша покупает у США дивизион ракетных артиллерийских систем повышенной мобильности HIMARS

Об этом сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.

По словам чиновника соответствующий договор будет подписан 13 февраля.

"Безопасность является бесценной. В конце концов, безопасность является одним из приоритетов правительства Матеуша Моравецкого. Я хочу вас заверить, что этот договор касается закупки современного военного снаряжения за хорошую цену. За дивизион HIMARS мы заплатим 414 млн долларов. Это хорошая цена", - сказал Блащак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина и Польша планируют разработку новой системы ПВО

HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) - это высокомобильная реактивная система залпового огня, предназначенная для поражения районов сосредоточения артиллерийских систем, средств ПВО и огневой поддержки, грузового транспорта, боевых машин и бронетранспортеров, а также для оказания огневой поддержки своим подразделениям и средствам поддержки. Система предназначена для стрельбы управляемыми и неуправляемыми ракетами. Максимальная дальность - 300 км.

Также читайте: Украина заинтересована в масштабной закупке высокотехнологичного оружия в США, - Климпуш-Цинцадзе