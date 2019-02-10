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10.02.19 23:29

Польша покупает у США дивизион ракетных артиллерийских систем повышенной мобильности HIMARS

Польша намерена приобрести у США дивизион ракетных артиллерийских систем повышенной мобильности HIMARS за 414 млн долл.

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Об этом сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.

По словам чиновника соответствующий договор будет подписан 13 февраля.

"Безопасность является бесценной. В конце концов, безопасность является одним из приоритетов правительства Матеуша Моравецкого. Я хочу вас заверить, что этот договор касается закупки современного военного снаряжения за хорошую цену. За дивизион HIMARS мы заплатим 414 млн долларов. Это хорошая цена", - сказал Блащак.

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HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) - это высокомобильная реактивная система залпового огня, предназначенная для поражения районов сосредоточения артиллерийских систем, средств ПВО и огневой поддержки, грузового транспорта, боевых машин и бронетранспортеров, а также для оказания огневой поддержки своим подразделениям и средствам поддержки. Система предназначена для стрельбы управляемыми и неуправляемыми ракетами. Максимальная дальность - 300 км. 

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