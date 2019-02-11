Контрабанда антикварных ценностей блокирована на Закарпатье, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что местный житель пытался незаконно переправить антикварные изделия через государственную границу. На пункте пропуска "Ужгород" правоохранители обнаружили среди личных вещей злоумышленника более 30 наименований ювелирных украшений, которые, по предварительным выводам, относятся к XIX и началу XX веков.

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Изъятые предметы направлены на экспертизу. В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия.

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