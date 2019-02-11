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11.02.19 00:24

Контрабанда антикварных ценностей блокирована на Закарпатье, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Закарпатской области контрабандное перемещение культурных ценностей из одной из стран ЕС на территорию нашего государства.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Контрабанда антикварных ценностей блокирована на Закарпатье, - СБУ 01

Оперативники спецслужбы установили, что местный житель пытался незаконно переправить антикварные изделия через государственную границу. На пункте пропуска "Ужгород" правоохранители обнаружили среди личных вещей злоумышленника более 30 наименований ювелирных украшений, которые, по предварительным выводам, относятся к XIX и началу XX веков.

Контрабанда антикварных ценностей блокирована на Закарпатье, - СБУ 02

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Контрабанда антикварных ценностей блокирована на Закарпатье, - СБУ 03

Изъятые предметы направлены на экспертизу. В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия.

Контрабанда антикварных ценностей блокирована на Закарпатье, - СБУ 04

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