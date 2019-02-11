На Тернопольщине из-за гриппа закрыли 23 школы

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На 10 февраля в области вынуждены закрыть 23 учебных заведения. Там количество больных гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями превысила допустимый уровень и продолжает расти. Кроме упомянутых школ, в отдельных учебных заведениях приостановили обучение более чем двух десятках классов", - сообщила начальник Тернопольского областного управления образования и науки Ольга Хома.

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По ее словам, в области количество больных детей гриппом составляет уже более 2,6 тыс. человек.