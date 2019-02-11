Враг за сутки 9 раз обстрелял позиции ОС: потерь среди украинских воинов нет, уничтожен один террорист, еще двое - ранены, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.
В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы позиций украинских защитников велись:
- из 120-мм минометов и станковых противотанковых гранатометов - в районе города Авдеевка;
- из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Опытное;
- из 82-мм минометов - вблизи села Гнутово;
- из стрелкового оружия - у города Красногоровка.
В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял позиции украинских сил:
- из 82-мм минометов, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - дважды вблизи поселка Пивденне;
- из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - в районе села Крымское;
- из крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Айдар;
- из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у населенного пункта Светлодарск.
"В ходе боевых действий потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - сказано в сообщении.
Отмечается, что подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь, применяя дежурные огневые средства.
По данным разведки, 10 февраля один оккупант был уничтожен и двое ранены.
В течение текущих суток враг огонь не открывал.
"Украинские защитники продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.