Есть признаки договоренности не применять в отношении Мангера меру пресечения в виде содержания под стражей, - генерал СБУ Вовк

Об этом генерал СБУ написал на своей facebook-странице, передает Цензор.НЕТ.

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Он подчеркнул, что украинское законодательство "не знает такого соучастника преступления, как заказчик". Уголовный кодекс Украины дает исчерпывающий перечень лиц, которые принимают совместное участие в совершении преступления, где наряду с исполнителем есть организатор, подстрекатель и пособник (ст.ст. 26, 27).

"Вся страна знает и бесспорно самому Владиславу Мангер известно, что 12 февраля Шевченковский районный суд Киева будет избирать ему меру пресечения, и что следствие ходатайствует о содержании под стражей.

Но почему-то не задерживают господина Мангера, ссылаясь (о, чудо) на требования уголовного процессуального закона (ст. 208), которым действительно установлено, что можно задержать лицо только во время совершения или непосредственно после совершения преступления.

Тогда почему пренебрегали требованиями указанной статьи в десятках других случаев? Приведу наиболее известные - М.Саакашвили, Н.Савченко?

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По словам правоохранителей, подозрение В.Мангеру основывается на показаниях свидетелей, но не указано, были ли эти свидетели допрошены следователем-судьей, что имеет важное значение для учета их важности, а значит достаточности доказательной базы (поскольку о других доказательствах речь не идет).

Напоследок. Помимо прочего, есть признаки того, что существуют предварительные договоренности путем установления залога или помещения под домашний арест не применять в отношении В.Мангера меру пресечения - содержание под стражей", - заявил Вовк.

Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнили подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи.

Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

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4 ноября Гандзюк скончалась в больнице. Верховная Рада 6 ноября утвердила создание Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.

Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин. Луценко отметил, что Левин, по версии следствия, является ключевой фигурой в совершении преступления. Что касается заказчика убийства, генпрокурор сообщил, что версий у следствия много, и большинство из них сводится к конкретным лицам, однако назвать фамилии он пообещал лишь тогда, когда будет объявлено и подготовлено подозрение.

В конце января 2019 года отец убитой активистки Виктор Гандзюк обвинил председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и главу Херсонской ОГА Андрея Гордеева в тесном сотрудничестве с криминальным авторитетом Москалом, которого подозревают в организации убийства.

11 февраля генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что главе Херсонского облсовета объявили о подозрении в организации убийства активистки, советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк (ч.3 ст.27, п.4,6, п.11, 12 ст.115 Уголовного кодекса Украины).

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