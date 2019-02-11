Тимошенко всегда ищет политические мотивы в уголовных делах депутатов-преступников, которых привела во власть, - БПП

Об этом говорится в сообщении пресс-службы партии Блок Петра Порошенко "Солидарность", информирует Цензор.НЕТ.

"В уголовном деле Владислава Мангера она нашла политические мотивы там, где их нет. Хотя истинные мотивы Ю.Тимошенко стали очевидными после того, как В.Мангера исключили из партии за день до вручения ему подозрения о совершении преступления. Таким образом "Батькивщина" по сути признала, что лидеру партии было известно о его непосредственной причастности к организации убийства Екатерины Гандзюк", - говорится в сообщении.

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В БПП призвали Тимошенко нести ответственность за кадровую политику своей политсилы: "и за члена так называемого Комитета спасения Украины Владимира Олийныка, и за министра обороны времен Виктора Януковича Павла Лебедева, и за Надежду Савченко, и наконец за депутата-убийцу Виктора Лозинского и подозреваемых в причастности к убийству Александра Шепелева, а теперь - и Владислава Мангера".

Напоминаем, ранее Тимошенко заявила, что подозрение ГПУ главе Херсонского облсовета от БЮТ Владиславу Мангеру по делу Гандзюк является "грязной борьбой Порошенко за власть".

Напомним, отец убитой активистки Виктор Гандзюк обвинил председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и главу Херсонской ОГА Андрея Гордеева в тесном сотрудничестве с криминальным авторитетом Москалом, которого подозревают в организации убийства.

Виктор Гандзюк обратился к Петру Порошенко и Юлии Тимошенко с открытым письмом, в котором попросил и дать оценку действиям Гордеева и Мангера. Отец активистки утверждает, что Москал организовал убийство его дочери по указанию чиновников Херсонской ОГА.

Позже Гордеев отверг обвинения в причастности к убийству Гандзюк и призвал генпрокурора, председателя СБУ и министра внутренних дел проверить изложенные в обращении Виктора Гандзюка факты и в случае их неправдивости найти тех, кто побудил отца Екатерины Гандзюк к "информационной провокации". Гордеев добавил, что "вопрос того, что сказал отец, - это вопрос подковерной игры нечистых на руку политиков".

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31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнили подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Верховная Рада 6 ноября утвердила создание Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.

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Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин. Луценко отметил, что Левин, по версии следствия, является ключевой фигурой в совершении преступления. Что касается заказчика убийства, генпрокурор сообщил, что версий у следствия много, и большинство из них сводится к конкретным лицам, однако назвать фамилии он пообещал лишь тогда, когда будет объявлено и подготовлено подозрение.

8 февраля "Батькивщина" приняла решение исключить Мангера из членов партии и рекомендует уйти с должности главы Херсонского облсовета.