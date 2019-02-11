Экс-руководителям "Укргазбанка" сообщили о подозрении в присвоении 39 миллионов гривен, - Нацполиция

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции, работники Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины, Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины и Департамента организации и процессуального руководства досудебного расследования уголовных преступлений, подследственных Государственному бюро расследований, надзора за соблюдением законов его оперативными подразделениями и поддержания публичного обвинения в соответствующих производствах Генпрокуратуры разоблачили преступную "схему" по выведению и завладению средствами АБ "Укргазбанк".

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Установлено, что, кроме экс-заместителя председателя правления этого банка, к преступлению причастны бывший член наблюдательного совета и руководитель коммерческой структуры.

С целью вывода государственных средств и последующего завладения ими фигуранты создали предприятие. Для нужд банковского учреждения у него на основе договора арендовали нежилые помещения. Однако банк фактически не пользовался ими. Несмотря на это, на объектах были проведены ремонтно-строительные работы. Также чиновники не смогли предоставить документальное подтверждение необходимости использования указанных помещений.

В течение 2008-2009 годов за аренду помещений и проведения ремонтных работ на счета коммерческой структуры были перечислены средства на общую сумму 39 миллионов гривен.

Таким образом, преступным действиями бывших должностных лиц АБ "Укргазбанк" нанесен ущерб на указанную сумму.

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11 февраля бывшему члену наблюдательного совета АБ "Укргазбанк", заместителю председателя правления банка и руководителю предприятия сообщено о подозрении по ч. 3, 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 9 января 2018 года обвинительный акт по одному из эпизодов был направлен в суд. Бывшего заместителя председателя правления банка АБ "Укргазбанк" и руководителя одной из дирекций обвиняют в завладении 100 миллионами гривен государственных средств.