Аваков: США поддержали программу МВД по обеспечению жильем полицейских и спасателей на условиях лизинга. ФОТО

Об этом 11 февраля, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков во время встречи с заместителем Государственного секретаря США - руководителем Бюро по международным вопросам, связанных с наркотиками и правоохранительной деятельностью Кирстен Мэдисон в Вашингтоне, США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД Украины

"Сегодня мы говорили о развитии и поддержке первой мотивационной программы МВД по обеспечению жильем полицейских и спасателей на основе льготного кредитования. Мы получили поддержку по структурным механизмам осуществления этой программы, которая касается около 200 тыс. человек, и взаимодействия с международными финансовыми институтами", - сказал Арсен Аваков.

Также глава МВД подчеркнул, что поддержка Государственного департамента США будет способствовать вхождению в программу обеспечения жильем полицейских и спасателей международных финансовых институтов.

"Мы говорим об участии INL (Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs) в формировании этой программы с привлечением международных финансовых институтов. Сейчас мы привлекли в эту программу около 340 млн евро и 2 млрд грн, которые есть в бюджете. В марте, я думаю, мы увидим первые договоры полицейских и спасателей. Важно, когда вместе с нами есть серьезные партнеры, тогда международные финансовые институты, такие как Международный банк, Банк реконструкции и развития войдут в этот процесс. Здесь методология прописана подробно и это будет легко", - добавил Арсен Аваков.

Напомним, программа МВД по обеспечению жильем полицейских и спасателей начала действовать. От полицейских и спасателей уже поступило более 5000 заявок в рамках мотивационной программы, каждый полицейский и каждый спасатель, который служит честно и компетентно, после двух лет службы может подписать контракт на основе ипотеки до 20-летнего льготного финансового лизинга с учетом полного погашения процентов по стороны МВД и бонусного погашения до 40% лизинга.

Также по словам Арсена Авакова во время встречи с Кирстен Мэдисон особое внимание было уделено вопросам кибербезопасности.

"Кроме этого мы обсудили развитие программ "Новое лицо границы", КОРД, Академия патрульной полиции и новые полицейские участки в поселках", - добавил Арсен Аваков.





