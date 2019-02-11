Адвокат Полозов рассказал о следственных действиях в отношении пленного моряка Цыбизова

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил адвокат Николай Полозов в Фейсбуке.

"11 февраля состоялись следственные действия в отношении военнопленного Сергея Цыбизова. Он снова заявил под протокол, что является военнопленным и отказался отвечать на вопросы следователя", - написал Полозов.

Вместе с тем, добавил адвокат, Цыбизов ответил на вопросы адвоката относительно условий содержания, и данные сведения были зафиксированы.

"Адвокатом Цыбизова Сергеем Новиковым была приобщена копия резолюции ПАСЕ, заявлен ещё ряд ходатайств и поданы несколько заявлений следствию", - также сообщил Полозов.

Он также отметил, что общее состояние Цыбизова удовлетворительное.

По словам Полозова, до настоящего времени Цыбизову не передали апелляционную жалобу, подготовленную его адвокатом, несмотря, что уже на завтрашний день назначено судебное заседание.

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Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

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15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении на три месяца срока ареста 24 пленных украинских моряков. Таким образом, под арестом они останутся как минимум до конца апреля.