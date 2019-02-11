В ОТГ на Одесчине, где была вспышка кори, дети возобновили учебу, - глава теробщины Бойченко

Об этом в эфире Громадського сообщил председатель Килийской ОТГ Павел Бойченко, передает Цензор.НЕТ.
"В течение последних дней мы не зафиксировали ни одного случая заболевания корью, учебный процесс возобновлен, но не прекращены карантинные мероприятия. Детей, которые не имеют прививок, не допускают на занятия", - сообщил он.
Также Бойченко добавил, что вспышка связана с массовым отказом родителей от вакцинации детей.
"К большому сожалению, те родители, которые верят мифам, большинство из них - 90% - не изменили своих взглядов. И надо учесть, что работа, которую проводит медперсонал, очень-очень велика: подворовые обходы, отдельные беседы, доведение информации с научной и медицинской точки зрения, статистика", - отметил председатель ОТГ.
Напомним, сообщение о вспышке кори в Килийский ОТГ Одесской области появилось 21 января. В селе Шевченково медики диагностировали корь у 48 детей.
Карантин ввели еще 19 января, и несколько раз продлевали. По состоянию на 24 января больных корью там было 75.