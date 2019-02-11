Следователи сообщили о подозрении одному из полицейских, участвовавших в задержании активистов на Подоле, - первый замдиректора ГБР Варченко

Как пишет в Facebook первый замдиректора ГБО Ольга Варченко, полицейского подозревают в превышении власти или служебных полномочий, которое сопровождалось насилием, при задержании общественных активистов 9 февраля в помещении Подольского управления полиции (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины), передает Цензор.НЕТ.

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"Процессуальное руководство уголовного производства осуществляется Департаментом организации и процессуального руководства досудебным расследованием уголовных дел подследственных ГБР. По результатам предварительного расследования установлено, что работник полиции, оскорбляя личное достоинство одного из активистов, умышленно совершил действия, которые:

- явно выходят за пределы предоставленных ему прав и полномочий;

- сопровождались насилием.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от должности.

В случае доказательства вины, полицейскому грозит наказание на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет. Досудебное расследование продолжается", - отмечает Варченко.

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Напомним, 9 февраля на митинге Юлии Тимошенко на Контрактовой площади перед акцией "Хто замовив Катю Гандзюк?" полиция задержала нескольких активистов С14.

По версии активистов, полиция сначала помешала их участию в акции "Хто замовив Катю Гандзюк?" во время митинга, а затем избила и задержала возле Подольского РОВД в Киеве.

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По версии Нацполиции, после того, как всех доставленных отпустили, им на помощь прибыла группа поддержки, которая устроила потасовку и применила газовые баллончики к правоохранителям.

В результате происшествия троих полицейских врачи "скорой" доставили в больницу.

Следователи начали три уголовных производства по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 341 (Захват государственных зданий) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщила пресс-секретарь Генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган, против сотрудников полиции, проводивших задержание молодых людей возле управления Нацполиции на Подоле, открыто уголовное производство.

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