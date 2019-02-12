РФ, затягивая переговоры о транзите газа через ГТС Украины, вновь может вызвать кризис с поставками в Европу, - Коболев

Такое предположение высказал глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Под конец декабря, когда будут морозы и не будет нового договора, россияне, скорее всего, надеются повторить тот же трюк, который был в 2009 году с отключением поставок газа по украинскому коридору для европейских потребителей. Это вызовет кризис, и этот кризис можно будет использовать, например, чтобы продвинуть идею "Северного Потока-2", которая на сегодня сильно пробуксовывает", - сказал он в эфире телеканала ICTV в понедельник вечером.

А.Коболев вновь допустил, что запуск "Северного Потока-2" и "Турецкого потока" вместе с полным отказом от транзита газа через территорию Украины может развязать руки РФ, как стране аннексировавшей Крым и оккупировавшей часть Донбасса, на продолжение военной агрессии.

"Это не имеет ничего общего с газовым бизнесом, это цель стратегическая, над ней работают системно с 2005 года. Убирая транзит газа с территории Украины, говоря об интересующем всех вопросе безопасности, Россия открывает себе путь для полноценной агрессии", - отметил он.

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Напомним, Украина настаивает на подписании контракта с российским "Газпромом" на транзит газа после 2019 года по европейским правилам и с безусловным выполнением уже принятых решений Стокгольмского арбитража.