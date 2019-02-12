Синоптики обещают снегопад в Киеве: КГГА рекомендует водителям воздержаться от поездок

"По прогнозу Украинского гидрометцентра, 12 февраля в Киеве ожидается ухудшение погодных условий: мокрый снег, налипание мокрого снега и прирост снежного покрова 7-10 см", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы Киевской горгосадминистрации.
Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает водителей быть внимательными и осторожными на дорогах, а также дает рекомендации:
- по возможности пользуйтесь общественным транспортом;
при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижайте скорость до минимума;
- соблюдайте безопасную дистанцию и скорость движения;
- не забывайте включить габаритные огни или противотуманными фонари;
- с особой осторожностью двигайтесь по мостам, эстакадам;
- старайтесь избегать рискованных маневров;
- воздержитесь от путешествий на дальние расстояния.
Водителям частных авто рекомендуется по возможности воздерживаться от поездок на собственном транспорте и не парковать авто вдоль улиц и дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.
Пешеходам рекомендуется двигаться по тротуарам с осторожностью, переходить дорогу только в установленных для этого местах, быть осторожными и осмотрительными.