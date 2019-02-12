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12.02.19 01:41

Синоптики обещают снегопад в Киеве: КГГА рекомендует водителям воздержаться от поездок

Киевские власти призывает водителей 12 февраля быть внимательными на дорогах, не парковаться вдоль улиц, а по возможности - воздержаться от поездок, так как Укргидрометцентр обещает снегопад.

снегопад

"По прогнозу Украинского гидрометцентра, 12 февраля в Киеве ожидается ухудшение погодных условий: мокрый снег, налипание мокрого снега и прирост снежного покрова 7-10 см", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы Киевской горгосадминистрации.

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Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает водителей быть внимательными и осторожными на дорогах, а также дает рекомендации:

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Водителям частных авто рекомендуется по возможности воздерживаться от поездок на собственном транспорте и не парковать авто вдоль улиц и дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

Пешеходам рекомендуется двигаться по тротуарам с осторожностью, переходить дорогу только в установленных для этого местах, быть осторожными и осмотрительными.

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