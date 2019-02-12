Синоптики обещают снегопад в Киеве: КГГА рекомендует водителям воздержаться от поездок

"По прогнозу Украинского гидрометцентра, 12 февраля в Киеве ожидается ухудшение погодных условий: мокрый снег, налипание мокрого снега и прирост снежного покрова 7-10 см", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы Киевской горгосадминистрации.

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Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает водителей быть внимательными и осторожными на дорогах, а также дает рекомендации:

по возможности пользуйтесь общественным транспортом;

при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижайте скорость до минимума;

при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижайте скорость до минимума; соблюдайте безопасную дистанцию ​​и скорость движения;

не забывайте включить габаритные огни или противотуманными фонари;

с особой осторожностью двигайтесь по мостам, эстакадам;

старайтесь избегать рискованных маневров;

воздержитесь от путешествий на дальние расстояния.

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Водителям частных авто рекомендуется по возможности воздерживаться от поездок на собственном транспорте и не парковать авто вдоль улиц и дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

Пешеходам рекомендуется двигаться по тротуарам с осторожностью, переходить дорогу только в установленных для этого местах, быть осторожными и осмотрительными.