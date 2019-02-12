"Квартал 95" о бесплатных концертах: Обвинения в незаконной агитации за Зеленского имеют целью создать хайп в СМИ

Студия "Квартал 95" ответила на обвинение гражданской сети "Опора" в том, что бесплатный концерт в Ужгороде 9 февраля мог быть непрямым подкупом избирателей и агитацией за кандидата в президенты Владимира Зеленского. На запрос "Интерфакс-Украина" в творческом объединении заявили, что в гастрольных выступлениях студии нет элементов предвыборной агитации.
"Базовым принципом коллектива студии "Квартал 95" является отсутствие какой-либо агитации в творческой деятельности вообще, в частности, в гастрольных выступлениях "Квартал 95". Следовательно, текущий гастрольный тур, как и все предыдущие туры, агитации не содержит", - заявили в творческом объединении.
Так в "Квартале 95" прокомментировали сообщение гражданской сети "Опора", что 9 февраля в Ужгороде студия дала дополнительный бесплатный концерт, вход на который был только по приглашению, и в этом могут просматриваться признаки нарушения правил ведения избирательной кампании со стороны кандидата В.Зеленского.
В "Квартале 95" указали, что их гастрольный тур был запланирован еще осенью 2018 года в рамках гастрольного графика артистов студии. "Кроме того, это не сольное выступление В.Зеленского, а концертная программа "Вечерний Квартал", в которой принимают участие все актеры компании, в том числе, В.Зеленский.
В студии также отметили, что "творческая деятельность разрешена законами Украины даже Первым лицам государства".
"Призывы голосовать за или не голосовать за Владимира Зеленского или иных кандидатов во время концертов "Квартала 95" не осуществляются. Считаем, что все обвинения в незаконной агитации имеют целью попытку организовать очередной хайп в СМИ вокруг одного из лидеров президентской гонки", - подчеркнули в "Квартале 95".