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12.02.19 08:49

Желтый уровень опасности: спасатели предупредили украинцев об ухудшении погодных условий

В Украине 12 февраля ожидается ухудшение погодных условий.

Желтый уровень опасности: спасатели предупредили украинцев об ухудшении погодных условий

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ГСЧС. 

"По прогнозам "Укргидрометцентра", 12 февраля ночью в Черновицкой области, днем в Киевской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях значительные осадки, преимущественно в виде мокрого снега (прирост снежного покрова 6-12 см), налипание мокрого снега; уровень опасности - желтый", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что в Киевской области 12 февраля днем ожидаются значительные осадки преимущественно в виде мокрого снега (прирост снежного покрова 7-10 см), налипание мокрого снега; уровень опасности - желтый.

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