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12.02.19 09:41

Украина построит одну из крупнейших ветроэлектростанций Европы стоимостью около $450 млн, - Порошенко

Украина подписала в Давосе соглашения о создании фонда для инвестирования в государство на $200 млн и строительство ветроэлектростанции.

Украина построит одну из крупнейших ветроэлектростанций Европы стоимостью около $450 млн, - Порошенко

Об этом сообщил Президент Петр Порошенко в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"В Давосе подписаны важные соглашения. Одно - о создании фонда для инвестирования в Украину на $200 млн, которые будут направлены в малый и средний бизнес. Другое - о строительстве одной из крупнейших ветроэлектростанций Европы общей стоимостью около $450 млн", - сообщил Президент.

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