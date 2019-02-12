Украина построит одну из крупнейших ветроэлектростанций Европы стоимостью около $450 млн, - Порошенко

Об этом сообщил Президент Петр Порошенко в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"В Давосе подписаны важные соглашения. Одно - о создании фонда для инвестирования в Украину на $200 млн, которые будут направлены в малый и средний бизнес. Другое - о строительстве одной из крупнейших ветроэлектростанций Европы общей стоимостью около $450 млн", - сообщил Президент.

У Давосі підписано важливі угоди. Одна – про створення фонду для інвестування в Україну на $200 млн, які спрямуються в малий та середній бізнес. Інша - про будівництво однієї з найбільших вітроелектростанцій Європи загальною вартістю близько $450 млн. — Петро Порошенко (@poroshenko) 12 лютого 2019 р.

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