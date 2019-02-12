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12.02.19 09:50

На Мюнхенской конференции по безопасности я обнародую данные о вмешательстве РФ в выборы в Украине, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко на Мюнхенской конференции по безопасности намерен обнародовать информацию о вмешательстве Российской Федерации в избирательный процесс в Украине.

выборы

"С выборами связаны и вызовы. Первый вызов - это вызов реваншизма, это вмешательство России в избирательный процесс. Часть информации о непосредственном вмешательстве России я попробую обнародовать во время Мюнхенского форума по безопасности. К сожалению, этот процесс Россия продолжает очень активно", - сказал П.Порошенко во вторник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам президента, дело не в персональных симпатиях или антипатиях президента РФ Владимира Путина к действующему украинскому президенту.

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"Цель - остановить наш путь на Запад, возвратить Украину в сферу российского влияния", - подчеркнул П.Порошенко.

Мюнхенская конференция по безопасности пройдет 15-17 февраля.

Очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта.

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