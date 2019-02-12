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12.02.19 10:10

ООН рассмотрит план гуманитарной помощи Украине на 2019 год

Государствам-членам ООН сегодня, 12 февраля, презентуют план гуманитарного реагирования для Украины на 2019 год.

ООН рассмотрит план гуманитарной помощи Украине на 2019 год

Об этом сообщил спикер Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко агентству Укринформ, передает Цензор.НЕТ.

В частности, Николенко отметил, что помощь будет направлена на обеспечение первоочередных потребностей украинцев, пострадавших в результате российской агрессии на Донбассе, с обеих сторон на линии разграничения.

"На этот год в ООН задекларировали 163 млн долларов. По расчетам организации, именно эта сумма должна позволить помочь 2,3 млн украинцам из числа наиболее уязвимых категорий граждан на востоке нашего государства", - отметил он.

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Николенко сообщил, что реализацию гуманитарной помощи на Донбассе будут обеспечивать более 40 организаций, в том числе агентства ООН, национальные и международные организации. Ожидается, что финансирование плана будет осуществляться за счет взносов доноров.

По его словам, украинская сторона сейчас проводит активную работу с иностранными партнерами с целью консолидации необходимых средств. В частности, важными являются поездки иностранных чиновников на восток Украины, чтобы они воочию могли убедиться в потребностях жителей региона. Он напомнил, что сложное положение жителей востока Украины также будет обсуждаться на специальном заседании ООН 20 февраля.

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"Будем говорить о сложной гуманитарной ситуации на Донбассе также во время первого заседания Генеральной Ассамблеи ООН по ситуации на временно оккупированных территориях Украины 20 февраля", - рассказал Николенко.

Начало заседания запланировано на 17:00 по киевскому времени.

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