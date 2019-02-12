Школу в оккупированной Михайловке на Луганщине закрыли из-за регулярных обстрелов, - ОБСЕ

Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ, передает Цензор.НЕТ.

"8 февраля в н. п. Золотое-5 (Михайловка; неподконтрольный правительству, 58 км к западу от Луганска), когда наблюдатели приехали в местную школу, где учатся приблизительно 100 детей, сотрудница школы сообщила им, что в тот день учащихся отправили по домам и они не будут приходить в школу до получения дальнейших указаний. Она также добавила, что из-за интенсивного обстрела утром в тот же день им пришлось сопроводить всех учеников в укрытие в подвале. С 25 декабря 2018 года эта школа попадала под обстрелы из легкого вооружения уже четыре раза", - говорится в сообщении СММ ОБСЕ.

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