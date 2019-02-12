Мы пока что не увидели изменений в уровне коррупции в Украине, - МВФ

Международный валютный фонд пока не увидел радикальных изменений уровня коррупции в Украине. Об этом заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Мы пока что не увидели радикальных изменений в уровне коррупции. Хотя были созданы учреждения, которые помогут бороться с коррупцией",- сказал Люнгман.
Он отметил, что в Украине многое было сделано за последние 5 лет для устранения дисбалансов в экономике, но перечень необходимых реформ остается значительным.
По словам представителя МВФ, в этом перечне - земельная реформа, приватизация госпредприятий, аннулирование контроля цен на газ, реформа налоговой и таможенной служб.