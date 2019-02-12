Киевский завод будет ремонтировать самолеты Boeing

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщениии на сайте предприятия.

"Предприятие уже начало освоение услуг по ремонту и техническому обслуживанию авиационной техники марки Boeing, проводя совместные работы на данных воздушных судах с компанией "КОНКОРД АЭРОТЕХНИК", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что сегодня на территории предприятия находятся два самолета Boeing 737-500, на которых выполняются работы по техническому обслуживанию и покраске.

"ГП "ЗАВОД 410 ГА" имеет развитую инфраструктуру предприятия, квалифицированный персонал, современные технологии и выгодное расположение рядом с Международным аэропортом "Киев". При этом завод делает шаги в сторону освоения технологических новаций для осуществления определенных объемов работ по обслуживанию авиационной техники зарубежного производства", - говорится в сообщении.

По завершении этапа подготовки специалистов и сертификации производства предприятие сможет значительно расширить возможности, обслуживая современную авиационную технику.

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