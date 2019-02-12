Военнопленный украинский моряк Лисовой рассказал о здоровье, быте и питании в российском СИЗО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил российский адвокат Николай Полозов на своей странице Facebook.

По словам адвоката, Владимир Лисовой сообщил следствию информацию, предусмотренную статьей 17 третьей Женевской конвенцией, от дачи других показаний отказался. В ходе следственных действий адвокаты заявили ряд ходатайств, в том числе о приобщении резолюции ПАСЕ.

"На здоровье Владимир жалоб не высказывал. В медицинской помощи не нуждается. Старается поддерживать себя в хорошей физической форме, насколько это возможно в условиях СИЗО. Заказывает книги в библиотеке. С сокамерником отношения нормальные. Получил два письма от родственников. Направил несколько писем в ответ, но до сих пор неизвестно доставили их или ещё нет.

Недавно был переведён в другую камеру. Там постоянный сквозняк - тянет с коридора. Из-за этого в камере холодно. Горячей воды в камере нет - греет воду кипятильником. Тюремное питание, по мнению Лисового, ухудшилось - есть только супы. Благодарен волонтерам за их передачи. Готовит еду из продуктов, которые они передают. Лисовой в хорошем моральном состоянии. Тяготы плена переносит достойно, но расстраивается, что нет возможности видеться с другими военнопленными.

Накануне приходил консул, с удовольствием пообщался. Владимир благодарит всех за поддержку!", - написал Полозов.

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Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

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В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении на три месяца срока ареста 24 пленных украинских моряков. Таким образом, под арестом они останутся как минимум до конца апреля.