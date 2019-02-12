"Белавтодор", которому Кабмин планирует выделить средства на строительство украинских дорог, фактически подконтролен Кремлю, - Рыбчинский

Об этом заявил народный депутат Евгений Рыбчинский.

"Это может быть такая же схема, как у Медведчука с его заправками. Что он поставляет будто из Беларуси, а оно - русское. Здесь такая же схема. Удивляться нечему", - сказал народный депутат.

Евгений Рыбчинский отметил, что большинство белорусских компаний, работающих на украинском рынке, аффилированны с Россией. По мнению нардепа, правительство должно прекратить предоставлять государственное финансирование "Белавтодор" до окончания войны на Донбассе и отражения российской агрессии против Украины в целом.

"Если у нас есть наш украинский товар и производитель, а за государственные средства закупается белорусское, это означает одно из двух – либо кто-то из этого имеет коррупционную составляющую, либо работает на государство-агрессора и использует эти средства на войну против Украины", - считает Евгений Рыбчинский.

Напомним, народные депутаты по инициативе "свободовца" Юрия Левченко направили премьер-министру Владимиру Гройсману обращение с требованием прекратить финансирование подконтрольного Кремлю государственного белорусского холдинга "Белавтодор" для защиты экономических и политических интересов Украины. Обращение подписали депутаты большинства фракций.

Как ранее сообщали СМИ, значительными успехами в освоении украинского рынка дорожного строительства белорусский холдинг "Белавтодор" обязан украинским партнерам - структурам, близким к народным депутатам от БПП Александра Грановского и Игоря Кононенко. В "Укравтодоре" интересы белорусского холдинга лоббирует советник председателя дорожной службы Славомира Новака Александр Кава, который занимает пророссийскую позицию. Белорусская компания всего за несколько лет работы на украинском рынке получила многочисленные контракты на общую сумму свыше 1,5 млрд грн.