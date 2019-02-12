Суд арестовал полицейского Мельникова, который избивал лежачего активиста под крики "Ложись, Бандера!", на 2 месяца с альтернативой залога в 115 тыс. ФОТОрепортаж (обновлено)

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Заседание проводит судья Вита Бортницкая.

Обвиняемый - старший оперуполномоченный Подольского райотдела полиции Василий Мельников. Потерпевший - Николай Анцифиров, участник C14.

Адвокат ходатайствует о проведении закрытого заседания из-за того, что активисты якобы устроили "ловлю" его подзащитного. Однако судья отказывает в удовлетворении данной просьбы.

Прокурор Игорь Мартян ходатайствует о заключении Мельникова под стражу сроком на 60 суток без права залога. По его словам, данная мера пресечения позволит обеспечить выполнение процессуальных действий, исключить вероятность сокрытия подозреваемого от органов следствия или суда, уничтожения или искажения им доказательств, а также и влияния на следствие.

В итоге судья Бортницкая постановила арестовать Мельникова на 60 суток с правом залога в 115 тыс. грн.

По ходатайству прокуроров судья также отстранила подозреваемого Мельникова от должности старшего оперуполномоченного Подольского райотдела сроком на 2 месяца. Мельников обязан сдать удостоверение полицейского, срок отстранния считается с момента вручения подозрения.





Обвиняемый Василий Мельников и адвокат

Судья Бортницкая

Прокуроры

Потерпевший Анцифиров и адвокат

Фото - Олег Богачук для Цензор.НЕТ

Следует отметить, что в Шевченковском суде в данный момент проходит заседание по избранию меры пресечения главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, которого подозревают в организации убийства активистки, советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк.

Напомним, 9 февраля на митинге Юлии Тимошенко на Контрактовой площади перед акцией "Хто замовив Катю Гандзюк?" полиция задержала нескольких активистов С14.

По версии активистов, полиция сначала помешала их участию в акции "Хто замовив Катю Гандзюк?" во время митинга, а затем избила и задержала возле Подольского РОВД в Киеве.

По версии Нацполиции, после того, как всех доставленных отпустили, им на помощь прибыла группа поддержки, которая устроила потасовку и применила газовые баллончики к правоохранителям.

В результате происшествия троих полицейских врачи "скорой" доставили в больницу.

Следователи начали три уголовных производства по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 341 (Захват государственных зданий) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщила пресс-секретарь Генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган, против сотрудников полиции, проводивших задержание молодых людей возле управления Нацполиции на Подоле, открыто уголовное производство.

В ответ на порочащие репутацию Нацполиции действия сотрудника МВД в сети стартовал флешмоб "Я - Бандера".

Генпрокурор Луценко также сообщил, что "уже знаем, кто бил лежащего человека ногами и кричал о Бандере, готовим подозрение".