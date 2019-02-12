Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
12.02.19 12:26

Суд по избранию меры пресечения Мангеру. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Шевченковский районный суд г. Киева рассматривает ходатайство о применении меры пресечения председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру, которому ранее было объявлено о подозрении в организации убийства активистки, советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Возле здания суда усилена охрана общественного порядка.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Есть признаки договоренности не применять в отношении Мангера меру пресечения в виде содержания под стражей, - генерал СБУ Вовк

Владислав Мангер и его адвокаты прибыли на заседание суда. Также в зале присутствуют представители обвинения.

Суд по избранию меры пресечения Мангеру 01

Защитники Мангера - адвокаты Александр Шадрин и Константин Глоба, - заявили о ходатайство о переносе заседание на завтра из-за того, что вчера адвокаты Мангера, которые на данный момент находятся в дороге из Херсона в Киев, получили только одну копию ходатайства об избиении меры пресечения. Адвокаты, которые находятся на заседании, не знакомы с ходатайством, а также не имеют его копии на руках, так как подписали договор с Мангером лишь час назад.

В результате судья частично удовлетворил ходатайство и объявил в заседании перерыв на 4 часа для того, чтобы защита Мангера смогла ознакомится с ходатайством прокуратуры.

Тем временем, под зданием суда проходит не многочисленная акция в поддержку Мангера. ее участники держат плакаты с надписями: "Кто заказал Мангера?", "Руки прочь от Мангера" и т.п. Стоит отметить, что участники акции прячут лица от камер, а также не смогли ответить на вопрос, кто такой Мангер.

Суд по избранию меры пресечения Мангеру 02

Мангер (крайний слева, в очках) и его защитники.

Суд по избранию меры пресечения Мангеру 03
Суд по избранию меры пресечения Мангеру 04
Суд по избранию меры пресечения Мангеру 05

Охрана суда усилена.

Суд по избранию меры пресечения Мангеру 06

Акция в поддержку Мангера под Шевченковским райсудом Киева.

Суд по избранию меры пресечения Мангеру 07
Суд по избранию меры пресечения Мангеру 08
Суд по избранию меры пресечения Мангеру 09

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Вчера Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки, советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк (ч.3 ст.27, п.4,6, п.11, 12 ст.115 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, отец убитой активистки Виктор Гандзюк обвинил председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и главу Херсонской ОГА Андрея Гордеева в тесном сотрудничестве с криминальным авторитетом Москалом, которого подозревают в организации убийства.

Виктор Гандзюк обратился к Петру Порошенко и Юлии Тимошенко с открытым письмом, в котором попросил и дать оценку действиям Гордеева и Мангера. Отец активистки утверждает, что Москал организовал убийство его дочери по указанию чиновников Херсонской ОГА.

Позже Гордеев отверг обвинения в причастности к убийству Гандзюк и призвал генпрокурора, председателя СБУ и министра внутренних дел проверить изложенные в обращении Виктора Гандзюка факты и в случае их неправдивости найти тех, кто побудил отца Екатерины Гандзюк к "информационной провокации". Гордеев добавил, что "вопрос того, что сказал отец, - это вопрос подковерной игры нечистых на руку политиков".

Также на Цензор.НЕТ: "Батькивщина" и БПП для меня - партии убийц моей дочки", - Виктор Гандзюк, отец Екатерины Гандзюк

31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнили подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Верховная Рада 6 ноября утвердила создание Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.

Читайте также: "Опер, она же своя... - Похер": Организатор убийства Кати Торбин знал, что она помогала его батальону, - отец Гандзюк

Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин. Луценко отметил, что Левин, по версии следствия, является ключевой фигурой в совершении преступления. Что касается заказчика убийства, генпрокурор сообщил, что версий у следствия много, и большинство из них сводится к конкретным лицам, однако назвать фамилии он пообещал лишь тогда, когда будет объявлено и подготовлено подозрение.

8 февраля "Батькивщина" приняла решение исключить Мангера из членов партии и рекомендует уйти с должности главы Херсонского облсовета.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100