Гражданин Грузии, пытаясь скрыться от полиции, совершил смертельное ДТП в Борисполе. В его машине обнаружены боеприпасы. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.

"По спецлинии "102" поступило сообщение от неравнодушных горожан о том, что на одной из улиц города Борисполь подозрительный мужчина в балаклаве сел в машину с иностранными государственными номерами. Экипаж патрульной полиции мгновенно отреагировал и уже через несколько минут начал преследование автомобиля "Volkswagen", который подпадал под ориентировки", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на законное требование водитель автомобиля не остановился и нарушая Правила дорожного движения и подвергая других участников дорожного движения опасности, продолжал движение.

"Убегая от полицейских, водитель автомобиля, при осуществлении маневра обгон, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем "Opel Vectra". В результате ДТП водитель авто "Opel" от полученных травм погиб сразу, а пассажир получил травму грудной клетки", - сообщили в полиции.

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Согласно данным полиции, водителем автомобиля "Volkswagen" оказался 26-летний гражданин другого государства, который прибыл в Украину 2 месяца назад и временно проживал на Житомирщине.

"Во время осмотра автомобиля "Volkswagen", государственный номер Республики Грузия, работники полиции обнаружили и изъяли две гранаты РГД-5 и запалы к ручным гранатам. Установлено, что к хранению боеприпасов причастен пассажир автомобиля, 43-летний житель села Дударкив.

Водитель-нарушитель был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Автомобиль "Volkswagen" изъят и помещен на площадку временного содержания.

О задержании иностранца сообщено в посольство Грузии и консульский отдел МИД Украины.

По данным фактам возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) и по ч.1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.

Работники полиции проверяют злоумышленников на причастность к совершению преступлений на территории области.