С начала года корью в Украине заболели более 18 тыс. человек, восемь - умерли, - Минздрав

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"За прошедшую неделю от осложнений кори умер один взрослый украинец. Также стало известно об еще одном летальном случае кори 9 февраля - болезнь унесла жизнь 18-летнего студента. Всего в этом году умерли уже 8 человек, среди которых двое детей. В 2018 году корь забрала 16 жизней", - сказано в сообщении.

Отмечается, что всего с 28 декабря 2018 г. до 8 февраля 2019 г. корью в Украине заболели 18170 человек - 7808 взрослых и 10362 ребенка. Самые высокие показатели заболеваемости - во Львовской (всего 3703 человека: 1039 взрослых и 2034 ребенка), Винницкой (1660: 713 взрослых и 947 детей), Ривненской (1636: 540 взрослых и 1096 детей), Хмельницкой (1299 600 взрослых и 699 детей) областях и в г. Киев (1508 человек: 835 взрослых и 673 ребенка).

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В ведомстве напомнили, что прививка - единственная надежная защита от кори.