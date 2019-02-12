РФ использует свои обслуживающие спутники для выведения из строя космических аппаратов других стран, - разведка США

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в соответсвующем докладе Разведывательного управления Министерства обороны США.

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В соответствии с докладом, основную угрозу интересам США в космосе представляют две страны - Китай и Россия. Также риски для безопасности представляют Иран и Северная Корея. Авторы документа отмечают укрепляющиеся позиции Китая в космосе. Пекин смог выйти на второе место по числу орбитальных спутников после США и вкладывает значительные средства в развитие космической программы.

Россия, несмотря на долгий период отставания, также сохраняет ключевые позиции в космосе. Москва развивает различные типы военных технологий, который позволяют вести боевые действия в космическом пространстве. В их числе - лазерное оружие, средства радиоэлектронного подавления.

Часть российских спутников, предназначенных для диагностики космических аппаратов, имеет двойное назначение, уверены авторы доклада.

"Спутники наблюдения и обслуживания способны проводить диагностику приближающихся аппаратов и исправлять некоторые неисправности. Однако эта же самая технология может быть использована для приближения к спутникам иностранных государств и проведения атак", - говорится в тексте доклада. Размещение подобных спутников на орбите началось в 2017 году.

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Доклад военной разведки США основан на открытых источниках. Для подготовки российской части доклада использовались материалы СМИ, в частности "Московского Комсомольца", "Эха Москвы", "Интерфакса" и портала "Военное обозрение". Утверждение о возможном применении инспекционных спутников в качестве оружия ссылается на статью в журнале Popular Mechanics, опубликованную в августе 2018 года.