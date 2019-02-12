Московский суд оставил под арестом четырех украинских военнопленных моряков, - Полозов

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал координатор группы адвокатов украинских военнопленных моряков Николай Полозов, передает Цензор.НЕТ.

"12.02.19 в Московском городском суде состоялось рассмотрение апелляционных жалоб защиты второй четверки военнопленных украинских моряков: Евгений Семидоцкий, Андрей Опрыско, Роман Мокряк, Сергей Цыбизов. Всех четверых военнопленных доставили в суд, однако по ходатайству следователя, поддержанного прокурором, суд принял решение провести судебное заседание в закрытом режиме. В ходе заседания защита ходатайствовала о приобщении копий резолюции ПАСЕ, в которой содержится требование к российским властям о незамедлительном освобождении захваченных военных моряков и обращении с ними в соответствии нормами женевских конвенций. В удовлетворении данного ходатайства было отказано. Итоговое решение суда стало таким же, как и по предыдущей четверке - постановление Лефортовского районного суда Москвы оставлено без изменения, а военнопленные остаются в СИЗО до конца апреля", - рассказал он.

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Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

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В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении на три месяца срока ареста 24 пленных украинских моряков. Таким образом, под арестом они останутся как минимум до конца апреля.