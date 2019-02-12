Украина обсуждает со странами G7 возможность предоставления финансирования, - Минфин

"Мы очень активно работали с ВБ. Как вы знаете, нам была предоставлена гарантия по займам. В ближайшее время мы полностью ее используем", - сказал она в Киеве во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Сумму нового займа глава Минфина не уточнила, сказала, что она еще обсуждается. О.Маркарова рассчитывает, что новый займ будет привлечен до конца февраля.

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Также Министерство финансов ведет переговоры со странами G7 относительно возможности предоставления Украине финансирования.

"Мы сейчас активно работаем над кредитованием, привлечением ресурсов у международных финансовых организаций и потенциальным двусторонним кредитованием", - сказала Маркарова.

Относительно двустороннего кредитования касательно уточнила, что ведомство ведет переговоры со странами G7. В то же время министр не исключила возможности привлечения кредитов и у других стран, которые согласятся профинансировать страну.

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Сумму потенциальных заимствований как у МФО, так и стран G7, глава Минфина не уточнила. При этом она напомнила, что общий объем внешних займов в 2019 году планируется на уровне $4 млрд.

Вместе с тем, Министерство финансов Украины работает на выполнением требований ЕС с тем, чтобы к концу марта - началу апреля привлечь второй транш макрофинансовой помощи объемом EUR500 млн, сообщила глава ведомства Оксана Маркарова.

"Мы работаем над выполнением условий. Но в конце марта -начале апреля – это реалистично (привлечение второго транша. - Ред.)", - сказала Маркарова.

Маркарова напомнила, что речь идет о принятии двух законопроектов, касающихся реформы таможенной службы.

Кроме того, глава Минфниа уточнила, что условия сотрудничества с ЕС предполагают: между траншами макрофинансовой помощи не может быть менее трех месяцев.

"Поэтому, учитывая, что предыдущий транш мы получили в декабре, этот транш, даже если мы все выполним, мы не сможем получить ранее марта", - сказала она.