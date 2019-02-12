Украина обсуждает со странами G7 возможность предоставления финансирования, - Минфин

"Мы очень активно работали с ВБ. Как вы знаете, нам была предоставлена гарантия по займам. В ближайшее время мы полностью ее используем", - сказал она в Киеве во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Сумму нового займа глава Минфина не уточнила, сказала, что она еще обсуждается. О.Маркарова рассчитывает, что новый займ будет привлечен до конца февраля.
Также Министерство финансов ведет переговоры со странами G7 относительно возможности предоставления Украине финансирования.
"Мы сейчас активно работаем над кредитованием, привлечением ресурсов у международных финансовых организаций и потенциальным двусторонним кредитованием", - сказала Маркарова.
Относительно двустороннего кредитования касательно уточнила, что ведомство ведет переговоры со странами G7. В то же время министр не исключила возможности привлечения кредитов и у других стран, которые согласятся профинансировать страну.
Сумму потенциальных заимствований как у МФО, так и стран G7, глава Минфина не уточнила. При этом она напомнила, что общий объем внешних займов в 2019 году планируется на уровне $4 млрд.
Вместе с тем, Министерство финансов Украины работает на выполнением требований ЕС с тем, чтобы к концу марта - началу апреля привлечь второй транш макрофинансовой помощи объемом EUR500 млн, сообщила глава ведомства Оксана Маркарова.
"Мы работаем над выполнением условий. Но в конце марта -начале апреля – это реалистично (привлечение второго транша. - Ред.)", - сказала Маркарова.
Маркарова напомнила, что речь идет о принятии двух законопроектов, касающихся реформы таможенной службы.
Кроме того, глава Минфниа уточнила, что условия сотрудничества с ЕС предполагают: между траншами макрофинансовой помощи не может быть менее трех месяцев.
"Поэтому, учитывая, что предыдущий транш мы получили в декабре, этот транш, даже если мы все выполним, мы не сможем получить ранее марта", - сказала она.