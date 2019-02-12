Диверсионная группа ВС РФ подорвалась на своих же минах при попытке выйти за линию передовых позиций оккупационных войск на Донбассе, - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

По данным украинской разведки, командование ВС РФ продолжает поставлять на временно оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей оружие и боеприпасы, в т.ч. запрещенные международными конвенциями.

"В конце января с.г. в подразделения соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ выдана очередная партия противопехотных мин нажимного действия (ПМН) и осколочного поражения (ОЗМ-72). В дальнейшем инженерно-саперными подразделениями врага установлены дополнительные минно-взрывные заграждения на передовых позициях российских оккупационных войск на всех направлениях. При этом, указанные мероприятия традиционно проводимые противником в спешном порядке без надлежащего документирования", - сказано в сообщении.

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Подчеркивается, что указанные преступные действия российских оккупационных войск повышают минную опасность в регионе и представляют угрозу жизни гражданского населения, но и нередко приводят к потерям самых оккупантов.

Так, по сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, 8 февраля с.г. на установленных ранее противником минах подорвалась диверсионно-разведывательная группа ВС РФ при попытке выйти за линию передовых позиций оккупационных войск.