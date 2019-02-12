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12.02.19 14:13

Диверсионная группа ВС РФ подорвалась на своих же минах при попытке выйти за линию передовых позиций оккупационных войск на Донбассе, - ГУР

8 февраля с.г. на установленных ранее противником минах подорвалась диверсионно-разведывательная группа ВС РФ при попытке выйти за линию передовых позиций оккупационных войск.

Диверсионная группа ВС РФ подорвалась на своих же минах при попытке выйти за линию передовых позиций оккупационных войск на Донбассе, - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

По данным украинской разведки, командование ВС РФ продолжает поставлять на временно оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей оружие и боеприпасы, в т.ч. запрещенные международными конвенциями.

"В конце января с.г. в подразделения соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ выдана очередная партия противопехотных мин нажимного действия (ПМН) и осколочного поражения (ОЗМ-72). В дальнейшем инженерно-саперными подразделениями врага установлены дополнительные минно-взрывные заграждения на передовых позициях российских оккупационных войск на всех направлениях. При этом, указанные мероприятия традиционно проводимые противником в спешном порядке без надлежащего документирования", - сказано в сообщении.

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Подчеркивается, что указанные преступные действия российских оккупационных войск повышают минную опасность в регионе и представляют угрозу жизни гражданского населения, но и нередко приводят к потерям самых оккупантов.

Так, по сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, 8 февраля с.г. на установленных ранее противником минах подорвалась диверсионно-разведывательная группа ВС РФ при попытке выйти за линию передовых позиций оккупационных войск.

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