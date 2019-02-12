Выплаты гражданам в горсовете Днепра были не подкупом, а адресной материальной помощью, - областная полиция

Об этом информирует отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.



В частности, сообщалось, что в помещении Днепровского городского совета открыто покупают голоса избирателей. Информация была внесена в журнал единого учета. Во время проверки выяснилось, что выплаты гражданам происходят в соответствии с решением Днепровского городского совета от 24.10. 2018 "Об утверждении Положения о назначении и предоставлении адресной материальной помощи отдельным категориям граждан". Оснований для внесения сведений в ЕРДР не обнаружено.



Также полиция опровергает информацию, изложенную в одном из СМИ, о "массовом отпуске руководства ГУНП" и сообщает, что начальник ГУНП в Днепропетровской области находится в запланированной отпуске, его заместители и весь личный штат полиции области регистрируют и расследуют каждое сообщение о нарушениях избирательного законодательства и другие преступления.





