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12.02.19 14:26

Выплаты гражданам в горсовете Днепра были не подкупом, а адресной материальной помощью, - областная полиция

Полиция проверила сообщение, поступившее 9 февраля по телефону в Шевченковское отделение полиции Днепра.

Об этом информирует отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

В частности, сообщалось, что в помещении Днепровского городского совета открыто покупают голоса избирателей. Информация была внесена в журнал единого учета. Во время проверки выяснилось, что выплаты гражданам происходят в соответствии с решением Днепровского городского совета от 24.10. 2018 "Об утверждении Положения о назначении и предоставлении адресной материальной помощи отдельным категориям граждан". Оснований для внесения сведений в ЕРДР не обнаружено.

Также полиция опровергает информацию, изложенную в одном из СМИ, о "массовом отпуске руководства ГУНП" и сообщает, что начальник ГУНП в Днепропетровской области находится в запланированной отпуске, его заместители и весь личный штат полиции области регистрируют и расследуют каждое сообщение о нарушениях избирательного законодательства и другие преступления.


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