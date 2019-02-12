У родственников судей по делу Труханова нашли имущества на миллионы, - Prosud. РАССЛЕДОВАНИЕ

Об этом говорится в статье PROSUD, передает Цензор.НЕТ.

"Действующего мэра Одессы Геннадия Труханова Национальное антикоррупционное бюро обвиняет в организации схемы о завладении средствами местного бюджета в сумме 185 млн грн под видом покупки здания обанкротившегося завода "Краян" за заведомо завышенной стоимости. Уплаченные средства планировали вывести через фиктивные фирмы, но прокуроры САП с детективами НАБУ спутали должникам карты. Однако есть в этом процессе очень необычная вещь. Судьи начали слушать дело Труханова с феноменальной скоростью: с октября уже состоялись 7 судебных заседаний, которые проходят каждую неделю и на которые суд каждый раз выделял по полдня. 14 января суд за один день успел исследовать 9 из 67 томов. Много это или мало ?! Например, в деле прокурора Константина Кулика с октября 2016 г. Голосеевский суд Киева изучил лишь 3 тома. Какая же причина такой спешки ?! Возможно, основной причиной является попытка суда оправдать Геннадия Труханова до запуска Антикоррупционного суда? Сейчас дело слушается в Малиновском районном суде Одессы. Мы же решили внимательнее присмотреться к лицам, которые ее рассматривают", - отмечает издание.

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"Знакомьтесь, судья Малиновского районного суда города Одессы, глав а по делу Геннадия Труханова - Сергей Павлович Черевко. В 2010 году Указом Президента Сергея Черевко впервые назначили в Малиновский райсуд Одессы, где он работает и по сей день. Сергей Черевко также подавал свою кандидатуру на должность судьи Антикоррупционного суда, однако, в ноябре 2018 г. Комиссия удовлетворила его заявление о прекращении участия в конкурсе. Основной доход семьи Сергея Черевко - его судейская заработная плата. Однако в 2013 году жена Черевко Юлия получила в наследство 170 164 грн", - выяснило издание.





В период с 2012 по 2015 годы не задекларировал ни одного объекта недвижимости. Согласно реестру прав с 2012 г. Юля Черевко (Кучер) имеет долю квартиры в Белгород-Днестровском, но это почему-то не отражено в декларации.

"В то же время мы обнаружили довольно большой перечень имущества в Черевко Надежды Михайловны, матери судьи. Откуда у нее оно взялось - непонятно. Известно, что пенсионерка ранее работала в Службе автомобильных дорог в Одесской области.

Дом отдыха оздоровительно-реабилитационного центра. Площадь - 197,2 кв. м. Дата приобретения права собственности: 2015 год.

Земельный участок 0,15 га, Одесская область. Дата приобретения права собственности: 2013;

Земельный участок 0,13 га, Одесская область. Дата приобретения права собственности: 2013;

Часть жилого дома в Одессе площадью 104,4 кв. м. Доля подарена в 2010 году;

Жилой дом в Одесской области. Введен в эксплуатацию в 2010 году", - выяснило издание.











"Отец Сергея Черевко действующий судья Апелляционного суда Одесской области. В его собственности одесская квартира площадью 96 кв. м, два автомобиля Hyundai Santa Fe и Honda Civic. Однако этот перечень может быть не исчерпывающим. В своей анкете судья Сергей Черевко вспомнил электронную почту " seruikaras@rambler.ru ". По н ею мы нашли пользователя автомобильного сайта, данные которого полностью совпадают с данными судьи", - отмечает издание.





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"Самое интересное в анкете, которая предположительно принадлежит судье Сергею Черевко, описание его пользования различными автомобилями, в том числе представительского класса.

Infiniti FX 2004 року випуску. "В общем мутками, правдами и неправдами я стал обладателем этой тачки-мечты!". Джерело; Mazda 6, 2008 року випуску. "Брал у официала, получилась по отличной цене в связи с фартом на курсе бакса в 2008 году. О тачке: мне было 25 и на тот момент пределов моему кайфу просто не было!". Джерело; Volkswagen Polo 2012 року випуску. "Купил в прошлом году жене как тренировочную". Джерело; Mercedes E-Class 2011 року випуску. "Владею 6 месяцев, белый в амг обвесах, сказать могу только одно, это самый лучший авто!!! которым я владел, а их было немало". Джерело; Toyota RAV4 2013 року випуску. "15 забрал с салона, брал жене. 2.0 СVT Live. Пока о чемто конкретном говорить рано, но все же, начать комуто нужно. Отмечу сразу, жена изменилась в лучшую сторону". Джерело.

Согласно имущественной декларации Сергей Черевко с женой Юлией пользуются автомобилем Toyota RAV4 2013 выпуска , который записан на мать Надежду Михайловну. В случае если указанным пользователем сайта действительно является судья, существуют обоснованные сомнения в законности происхождения средств на покупку перечисленного имущества", - констатирует издание.

Другим членом коллегии по делу Труханова является судья Малиновского районного суда города Одессы Виктор Дмитриевич Корой.

Виктор Корой всю свою судейскую карьеру работает в Малиновском районном суде Одессы. Назначили его в далеком 1993 году решением областного совета. Продлил полномочия Президент, а потом и Верховная Рада утвердила бессрочный срок.

В судейском досье есть письмо от управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ. На семи страницах, преимущественно с закрытым содержанием, речь идет о возможных неправосудных решениях, по которым прокуратурой Одесской области зарегистрированы уголовные производства. В том числе в отношении Виктора Короя.





"Евгений Мефедовой - россиянин, подозреваемый в подготовке свержения власти в Украине. Однако этот процесс не единственный, получивший широкую огласку. В 2011 году Виктора Короя привлекли к дисциплинарной ответственности за неорганизованность, отсутствие правильного подхода к организации судебного процесса. Виктор Корой в составе коллегии рассматривает дело по поджогу Дома профсоюзов в Одессе, из-за чего погибли более 40 человек. На скамье подсудимых - 20 активистов "антимайдана", пятеро из которых находятся под стражей. Обвинительный акт по делу сначала принял Приморский райсуд еще в конце 2014-го, но судьи один за другим объявляли о самоотводах, поэтому передали в Малиновский. Согласно информации с портала "Судебная власть Украины", 17 декабря 2018 г. судебное заседание по делу было сорвано . Итак, в течение четырех лет точка в трагедии до сих пор не поставлена", - отмечает издание.

"В 2013 году в Одессе задержали группу злоумышленников, которые якобы планировала требовать деньги необычным методом - надевая на шею жертвы начиненный взрывчаткой ошейник с дистанционным управлением. Об этом сообщает издание "Думская". Судебный процесс над подозреваемыми проходил в Малиновском райсуде Одессы под председательством Виктора Короя. На одном из заседаний адвокат Вадим Семенов включил видеокамеру для фиксации слушания, однако судья Корой, посоветовавшись с коллегами, принял запрет видеосъемки. Отметим, что новая редакция Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" уже действовала. Поправка: разрешила фиксировать заседание без согласования суда. Аргументируя решение, Виктор Дмитриевич сообщил, что не руководствуется упомянутым законом. Согласно с Бангалорским принципом поведения судей недостаточно просто вершить правосудие, нужно делать это открыто для общества", - констатирует издание

Виктор Дмитриевич живет в Одессе вместе с женой Инной Корой и дочерью Анастасией Гереш. Основной доход семьи - судейская зарплата. Семья совместно владеет квартирой на 79 кв. м в Одессе и гаражом. На этом перечень недвижимого имущества исчерпывается.





"Однако, как нам удалось установить, тесть судьи Мельник Федор Павлович в 2017 году купил земельный участок 0,08 га под Одессой , именно неподалеку от побережья. Стоимость надела, к сожалению, не известна, однако в сети в этом же поселении за меньший участок (0,06 га) просят от 350 000 грн. В 2018 году тесть регистрирует квартиру в Одессе на 49.9 кв. м. Квардратний метр в этом доме стоит 829 долл. США. Итак, вероятно жилье Федору Мельнику могло обойтись в миллион гривен. Откуда тесть взял такие деньги? Ведь он не является ни директором, ни учредителем любой компании. Ранее, по нашей информации, он работал в филиале "Инфоксводоканал" . Это оператор водоснабжения", - констатирует издание.





Третьим членом коллегии по делу мэра Труханова является судья Дмитрий Петрович Передерко.

Назначен на должность судьи военного местного суда Одесского гарнизона в 2004 году. В 2007-м переведен в Малиновский райсуд Одессы, где работает до сих пор. Проходил собеседование с ВККС в пределах квалифоцинювання, но комиссия пока не определились, соответствует ли Дмитрий Передерко занимаемой должности.

Из судейского досье известно, что Передерко учился вНациональной школе судей Украины с 28 ноября по 2 декабря 2016 года. В указанные дни он принимал решение в Малиновском суде.







Весной 2018 г. Нацагентство по предотвращению коррупции начало проверку декларации Дмитрия Петровича, но о завершении на сайте ведомства информации нет.

Передерко также рассматривал дело "2 мая" на начальном этапе следствия, но сторона защиты выразила ему недоверие. Кроме того, судья по делу Труханова сообщал в Высший совет правосудия о вмешательстве в свою судейскую деятельность, потому что неизвестные лица разбрызгали в его сторону "зеленку". Обращение удовлетворили и направили в ГПУ.

В декларации за 2017 год судья декларирует права пользования одесским дом площадью 69,4 кв. м и квартирой 58,6 кв. м. Оба объекта принадлежат его отцу - Передерку Петру Ивановичу, у которого дополнительно ведется строительство. Кстати, указанное имущество не декларировалось в 2016 -м.





Дмитрий Передерко передвигается на автомобиле Volkswagen Touareg, приобретенным в 2017 году по 561 000 грн.





"Судейская коллегия, рассматривающая крайне важное для Украины "дело Труханова", не является образцом независимости и неподкупности. Можно ли ей доверить громкий процесс над одиозным мэром Одессы ?! Мы же будем следить за их работой в этом производстве", - резюмирует издание.

Напомним, 13 февраля 2018 года детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили о подозрении четырем чиновникам мэрии Одессы, в т.ч. и действующему мэру Геннадию Труханову, в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.

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14 февраля в аэропорту Борисполь детективы НАБУ и прокуроры САП задержали Одесского городского голову Геннадия Труханова и его заместителя Павла Вугельмана.

По версии следствия, указанные лица могут быть причастны к схеме, нанесшей ущерб местному бюджету Одессы. Так, в сентябре 2016 года мэрия Одессы приобрела здание, ранее входившее в целостный имущественный комплекс ГП "Завод "Краян", за 185 млн грн у частной структуры "Девелопмент Элит", которая в начале 2016 года сама приобрела этот комплекс на аукционе, организованном ликвидатором госпредприятия, за 11,5 млн грн.

Уже 15 февраля Соломенский районный суд Киева отпустил мэра Одессы Геннадия Труханова на поруки народного депутата от Блока Петра Порошенко Дмитрия Голубова.