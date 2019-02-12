Иск Ирины Луценко к Гриценко о защите чести и достоинства будет рассмотрен 12 марта в Голосеевском суде

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

5 февраля данный иск поступил в Голосеевский суд, и 12 февраля была назначена дата рассмотрения на 16:00 12 марта. Судья – Виктория Хоменко.

Третьим лицом в данном процессе является редакция интернет-издания "Гордон".

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Как сообщалось ранее в интервью Дмитрию Гордону, размещенном на канале журналиста в Youtube 29 января, кандидат в президенты Анатолий Гриценко говорил, что не прятал своего сына Алексея Гриценко от службы в зоне АТО в 2014 году, как это сделали "Порошенко, или Луценко, или Пашинский, или Турчинов".

Генпрокурор Луценко отреагировал на слова Гриценко, заявив, что дает ему сутки на извинения.

30 января Гриценко принес свои извинения сыну генпрокурора, но заявил, что не намерен извиняться перед самим Луценко.

В свою очередь супруга генпрокурора, представитель Президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко заявила:"От имени всех матерей наших защитников Родины подам на Гриценко в суд. И все деньги отдам на нужды армии".