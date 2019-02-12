Следователи РФ предлагают пленным морякам свидания с родными в обмен на "нужные" показания, - адвокат Полозов

Об этом рассказал российский адвокат Николай Полозов, который защищает интересы пленных украинцев, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Обозреватель".

"Никаких свиданий с родными следствие не позволяет, так же как и не позволяет телефонные звонки. Вопрос ставится ребром – если признаете себя виновными, если даете нужные следствию показания, то вам дадут свидания с родными. Если вы стоите на своей позиции, что вы военнопленные сидите без свиданий. Это в определенной степени форма давления на военнопленных", – отметил адвокат.

Полозов также подчеркнул, что в условиях СИЗО у пленных "здоровья не прибавляется, только уменьшается".

"Раненые моряки также находятся в Лефортово, до сих пор следствие не дало никаких ответов на ходатайство защиты о переводе их на госпитализацию в Украину или нейтральную страну, или о переводе на госпитализацию в гражданскую клинику, не связанную с тюремными больницами. Мы ждем ответ. Что же касается состояния здоровья других моряков, есть проблемы с обострением хронических заболеваний", – рассказал он.

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Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

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В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении на три месяца срока ареста 24 пленных украинских моряков. Таким образом, под арестом они останутся как минимум до конца апреля.